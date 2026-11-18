Fenerbahçe'den Matvey Kislyak için dev teklif! Önerilen rakam ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'den ses getirecek bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Rus orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için CSKA Moskova'ya teklif yaptığı öne sürüldü. İşte önerilen rakam... (FB spor haberi)