Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçını Michael Oliver yönetecek!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
İki takım arasında Londra'da oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.