Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Milan Skriniar, takımın performansını ve taraftarın desteğini değerlendirdi. Slovak savunmacı, “Takım, taraftar, camia olarak bir bütün olursak çok uzağa gidebiliriz” dedi.

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Skriniar, "Yarattığımız çok fazla şans var rakip kalede. Attığımız golden daha fazlasını atabilirdik. Sonuçtan ötürü çok mutluyum. Tüm takım iltifatı hak ediyor. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evimizde gibi hissettik. Taraftarımızın enerjisini fazlasıyla hak ettik. Bana göre bize çok fazla yardımcı oldular. Onlar için kazandığımız için mutluyuz. Beraber kalırsak takım, taraftar, camia olarak bir bütün olursak çok uzağa gidebiliriz. Beraber kalmamız gerekiyor ki ilerleyebilelim." dedi.