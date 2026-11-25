Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek maç sonrası konuştu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 56. dakikada Vedat Muriç kaydetti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Yüksek, "Bugün stadyumda 30 bine yakın Fenerbahçeli taraftar vardı. Kolay değil, gerçekten. Dünyanın başka bir kulübünde böyle bir şey olmaz. İnanılmaz destek verdiler. Muhteşemlerdi. İnanılmaz güç verdiler. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. Takım, ilk dakikadan son dakikaya kadar taraftarımız gibi mükemmel mücadele verdi. Galibiyeti baştan sona hak ettik. Maçı daha önce koparabilirdik. Çok iyi bir takım Shakhtar, mükemmel bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Böyle bir galibiyeti istiyorduk. Fenerbahçe çok büyük, her zaman böyle galibiyetler hedefler. Bu galibiyet inşallah bizi çok daha iyi yerlere getirir. Kendimle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hocalarımın yorumları daha önemli. Ben ve takım arkadaşlarım elimizden gelen mücadeleyi verdik. Galibiyette birazcık payım olduysa ne mutlu. Üzerimde Fenerbahçe forması var. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Oynamadığım zaman destek vermeye çalışıyorum. Her zaman böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak" şeklinde konuştu.