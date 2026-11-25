Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk galibiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA'dan kazandığı maç primini 4,2 milyon euroya, lig aşamasındaki toplam maç gelirini ise 5,6 milyon euroya yükseltti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek Avrupa'daki yolculuğunda önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nde bu sezon ikinci kez kazanırken UEFA'dan elde ettiği geliri de artırdı.

GALİBİYETLERİN KASAYA KATKISI 4,2 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini Shakhtar Donetsk karşısında alan Fenerbahçe, UEFA'nın galibiyet primi kapsamında 2,1 milyon euro daha kazandı.

Daha önce elde ettiği galibiyetle birlikte sarı-lacivertlilerin iki maçtan kazandığı toplam galibiyet primi 4,2 milyon euro'ya ulaştı.

Beraberliklerle birlikte 700 bin euro kazanan Fenerbahçe, böylelikle kasasına 1,4 milyon euro daha eklemiş oldu.

Lig aşamasında 5 hafta geride kalırken Kadıköy ekibinin kasasına oynanan maçlardan toplamda 5,6 milyon euro prim girmiş oldu.

İLK 24 VE İLK 8 İÇİN EKSTRA GELİR

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki sıralaması da UEFA'dan elde edeceği geliri doğrudan etkileyecek. Sarı-lacivertliler, lig etabını ilk 24 içerisinde tamamlaması halinde 1 milyon euro daha kazanacak.

Temsilcimiz, ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselirse UEFA'dan 11 milyon euro ek gelir elde edecek.