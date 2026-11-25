Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe | CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. İlk 4 maçında 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise 4 puanla bulunduğu sıralamadan yukarı çıkmak için sahaya çıkıyor. Bu maçı, haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe, organizasyonda geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Shakhtar Donetsk ise 4 maçta topladığı 4 puanla aldı. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak Devler Ligi'nde avantaj elde etmek istiyor.
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SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Vinicius, Bondar, Matviyenko, Pedro, Nazaryna, Ocheretko, Marlon, Alisson, Newertton, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, Oğuz, Kerem, Muriç.
SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesi, 25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanıyor.
SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Mücadele ayrıca tabii platformundan da takip edilebiliyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşmasını İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstleniyor. VAR görevini Stuart Attwell, AVAR görevini ise Darren England yapıyor.