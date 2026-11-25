Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe | CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. İlk 4 maçında 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise 4 puanla bulunduğu sıralamadan yukarı çıkmak için sahaya çıkıyor. Bu maçı, haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...