UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu maç sonrası konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Belözoğlu, "Bugün bizim için Şampiyonlar Ligi hedefinin net olduğunu hissettiğimiz bir maç oldu. Oyuncularımın birinci dakikadan sonuncu dakikaya göstermiş olduğu mücadele galibiyeti hak ettiğimizin göstergesi.

Arda Turan genç oyuncularla savaşın gölgesinde mücadele veriyor ve çok iyi bir teknik direktör. Çok önemli bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek zorundayız. Fenerbahçe'nin buralarda olması Fenerbahçe'ye yakışıyor.

Geleli 3 maç oldu. 2 tane deplasman maçı oynadık ligde, henüz Kadıköy'ü görmek nasip olmadı. Oyuncularım çok iyi bir maç kazandı. Geldiğimiz günden beri, oyuncularımıza bir şablon gösterdik ve mükemmel uyguladılar. Onlara inanmalı ve güvenmeliyiz. Camiamızdan en büyük isteğim: Taraftarlarımızın oyuncularımızla bir olması. Biz böyle devam edeceğiz. Çünkü bir tane Fenerbahçe var. Seyircimizle beraber pazar günü de beraber olmak ve onları evlerine mutlu göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.