Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Böylesine yumuşak bir başlangıç... 30 dakikalık bir kayıp var. 30'dan sonra oyunu oturttuk. İkinci yarıda golü bulduk. Büyük takımların böyle bir gerçeği vardır. Her zaman gol atma durumu oluyor. Bugün golü de bulduk. 2 ve 3. gol için de şanslar geldi. Orada bir nokta var. Galiba onu açmamız gerekiyor. Bir kırılma anı var, onu aşabilecek gücümüz var. Sonrasında kötü bir gol. Oyuncularımız çok iyi niyetli. Penaltıdan önce Vedat'a net bir itme var, verilmesi için kendisini atması gerekiyor, es geçildi. Sonrasında bir penaltı. Golden sonra da hamle yapacaktık ama penaltı oldu. Sorumluluğumuzu bilerek geldik buraya o yüzden kayıp ve kazançların her zaman bir parçası olacağız. Oyuncularımızın motivasyon ve inancını yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için buradayım. Bizim için kötü bir gece fakat çalışmaya devam etmeliyiz. Yeniden kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz.

Bizim için bu tablonun olması, başlangıcı, bugünkü konumu... Bunları konuşmanın bir anlamı yok. Fenerbahçe'nin peşine düşmesi gereken güçlü, tutkulu... Taraftarın beklediği bir kıvılcım var. Bizim iç motivasyonu yükseltmemiz gerekiyor. Oyuncuların maçları koparabilmeleri için daha fazla inandığımızı göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin düşünmesi gereken önündeki maç ve maçı kazanmak. Onun dışında bir şey söylemem doğru olmaz. Bu akşam için üzgünüm. Bize gelmesine rağmen değerlendiremedik. Kazanmamız gereken maçtan puan kaybederek ayrılıyoruz. Üzgünüm."