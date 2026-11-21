Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün takım olarak ne ofansif ne de defansif anlamda iyi performans gösteremedik. Çok değerli 2 puan kaybettik. Bizim için iyi bir gün değildi."