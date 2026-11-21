Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Üzgünüz. Açıkçası üzgünüz. Maça istediğimizi gibi başlayamadık, ilk 30 dakika rakibin oynamasına izin verdik. Lukaku'nun golü geçerli sayılsa farklı olabilirdi. Ondan sonra toparladık. Oyuncu grubu olarak üzgünüz, herkes daha fazla sorumluluk almak zorunda. Şapkamızı önümüze koyacağız. Fenerbahçe formasına layık olmaya hep birlikte çalışacağız."