Fenerbahçe'de ayrılık operasyonu başladı! 5 isim yolcu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, 5 isimle ayrılığın eşiğine geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de ara transfer döneminde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önemli...