Fenerbahçe'den Giorgi Kvernadze hamlesi! Resmi teklif yolda
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Frosinone forması giyen Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Kvernadze için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe üç bölgeye takviye yapacak. Bu bölgelerden biri de sol kanat...
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, scout ekibinden gelen rapor doğrultusunda listesini yaptı ve o listenin başına Frosinone'den Giorgi Kvernadze'yi yazdı.
İtalyan ekibinde forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshi bedeli 4 milyon euro...
Frosinone ise oyuncuyu bu miktara bırakmamak için sözleşme yenilemek istiyor.
Eğer Gürcü oyuncu, Frosinone'nin sözleşme uzatma teklifini devre arasına kadar kabul etmezse ocak ayında İtalyan temsilcisine resmi teklif yapılacak.
Ancak Fenerbahçe, bu transferde yalnız değil... Roma ve Everton'ın da Kvernadze'yi takip ettiği biliniyor.
Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu rakiplerine kaptırmamak için hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda...
3 BÖLGEDE DE GÖREV YAPIYOR
Kvernadze, sol kanadın yanı sıra; sağ kanat ve santrfor bölgelerinde de oynayabiliyor.
Gürcü oyuncu, boy avantajını da hava toplarında oldukça etkili kullanıyor. Bu sezon da 12 maçta 5 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, geçtiğimiz günlerde "Kvernadze'yle sözleşme uzatma konusunu ele alıyoruz. Sözleşme uzatma ve serbest kalma maddesiyle ilgili süreçler devam ediyor ve her şeyi yoluna koyabileceğimize eminim. Önünde parlak bir gelecek olabilir" açıklamasını yapmıştı.