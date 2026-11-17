Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yapılan görüşme sonrasında listenin ilk sırasına Botafogo'dan Danilo yazıldı. 25 yaşındaki oyuncuda sorun çıkması halinde ise rota Cortinhianslı futbolculara dönecek
BİDON'DA RAKİPLER VAR
Belözoğlu'nun ikinci sıraya koyduğu isim; Breno Bidon... Fenerbahçe yönetimi, oyuncu için 25 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda ancak Bidon'a Avrupa'dan da başka talipler var. Özellikle Zenit ve Roma, oyuncuyu yakından takip ediyor.
Fenerbahçe yönetimi, üç isim için de sırasıyla çalışmalara başlayacak ve bu üç futbolcudan biri ocak ayında sarı-lacivertli formayı giyecek.
23 MİLYON EUROYA GELDİ
Danilo, Palmeiras'tan 2023 ocak ayında Nottingham'a 20 milyon euroya gitti. Burada 2.5 sezon geçiren yıldız oyuncu, 2025'in yaz transfer döneminde 23 milyon euroya Botafogo'nun yolunu tuttu.
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