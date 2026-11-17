Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı harekatı! 3 yıldızdan 1'i imza atacak

Ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, tribünden izlettirdiği 3 Brezilyalı yıldız için düğmeye bastı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun onayının ardından ilk sıradaki isim netleşirken, yönetim 25 milyon euroya kadar çıkan dev bütçeyle operasyonun startını verdi.