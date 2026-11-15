Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Devre arasında kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin sakatlık sorunu yaşayan Lukaku'nun yerine o yıldızı transfer etmeyi hedeflediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli ekibin antrenmanından önce basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Sarı-lacivertlilerdeki Teknik Direktörlük kariyerine Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek başlayan Belözoğlu, "Başlangıcımız fena olmadı. Ama tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum." Dedi.
Öte yandan Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.