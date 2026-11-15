Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Devre arasında kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin sakatlık sorunu yaşayan Lukaku'nun yerine o yıldızı transfer etmeyi hedeflediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Sarı-lacivertliler mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli ekibin antrenmanından önce basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Sarı-lacivertlilerdeki Teknik Direktörlük kariyerine Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek başlayan Belözoğlu, "Başlangıcımız fena olmadı. Ama tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum." Dedi.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Öte yandan Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Sarı-lacivertlilerin kadroya yapacağı takviyeler merak ediliyor.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Fenerbahçe, Lukaku'nun sık sık sakatlanması sonrası devre arasında forvet almak istiyor.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Hedefteki isim Jean-Philippe Mateta.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Yaz döneminde de gündeme gelen 29 yaşındaki golcü bu sezon Crystal Palace'ta toplam altı maça çıktı, bir gol attı.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Sarı lacivertliler, Fransız forvet için Premier Lig ekibiyle temaslara başlayacak.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

1.92 boyundaki futbolcu yeterince şans bulamadığı için ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Fotomaç'ın haberine göre, sarı lacivertli yönetim, Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Fransız forvet için devre arasında resmi hamle yapacak.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe Tarfin'de Silva ile yollar ayrıldı!
Sonraki Haber
F.Bahçe Tarfin'de Silva ile yollar ayrıldı!