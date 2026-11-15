Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Lukaku'nun yerine...

Devre arasında kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin sakatlık sorunu yaşayan Lukaku'nun yerine o yıldızı transfer etmeyi hedeflediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)