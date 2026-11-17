Fenerbahçe'den bomba transfer! İşte Kanarya'nın yeni golcüsü

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken önemli bir gelişme yaşandı. Romelu Lukaku ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, gündem yaratacak bir golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)