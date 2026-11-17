Fenerbahçe'den bomba transfer! İşte Kanarya'nın yeni golcüsü
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken önemli bir gelişme yaşandı. Romelu Lukaku ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, gündem yaratacak bir golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Süper Lig'de ilk 11 haftayı lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde geçen Fenerbahçe, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiyle yeni bir sayfa açtı.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-2'lik tarihi Liverpool zaferinin ardından Süper Lig'de Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek moral depoladı.
Milli ara sonrası deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor'u da yenerek çıkışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Kış transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde önceliklerden biriyse forvet transferi...
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Lukaku'dan memnun kalmayan Fenerbahçe, devre arasında forvet almayı planlıyor.
Hedefteki futbolculardan biri de 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa.
Cruzeiro, 30 yaşındaki Brezilyalı golcüyü Santos'a kiraladı.
1.78 boyundaki yıldız, aralıkta kulübüne dönecek.
Bu sezon Santos'ta 49 maça çıkan, 25 gol ve 11 asistlik katkı sağlayan Barbosa, kulübünden ayrılmak istiyor.
Cruzeiro ile anlaşması 2028'de bitecek olan tecrübeli futbolcunun değeri 4 milyon euro. Fenerbahçe devre arasında resmi adım atabilir.
"GELECEK YIL NE OLACAK BİLMİYORUM"
Gabigol geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Brezilyalı forvet, "Santos ve Cruzeiro'dan kimse benimle konuşmadı. Gelecek yıl ne olacağını bilmiyorum. Birçok yerde mutlu olabilirim. Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmem var. Cruzeiro, Brezilya'nın en büyük üçüncü takımı. Santos'u çok seviyorum ama bir şeylerin olabilmesi için birçok faktörün çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ
Gabigol, Türkiye'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak ise, "Şu anda olan tek şey menajerimin bazen beni arayıp ABD ya da Türkiye'ye transfer olma konusunda ilgi duyup duymadığımı sorması. 'Nasıl olur, tamam mı, hayır mı?" gibi sorular soruyor." ifadelerini kullandı.
Brezilya basını da 30 yaşındaki santrforun kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığını ve Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'da oynama fikrine olumlu yaklaştığını yazmıştı.