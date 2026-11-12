Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Ocak ayı için transfer planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemi için ses getirecek bir yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)