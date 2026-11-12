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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Ocak ayı için transfer planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemi için ses getirecek bir yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Sarı-lacivertliler devre arası transferi için şimdiden kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun mutlak takviye yapılmasını istediği bölgelerden biri de forvet.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Çünkü burada bulunan Romelu Lukaku ile Vedat Muriç benzer özelliklerde.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Bu da Kanarya'nın hücum çeşitliliğini sınırlıyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Belözoğlu, sezonun ilerleyen bölümlerinde zorluk seviyesi yüksek maçlar oynanacağını belirterek farklı özellikleri olan bir golcüye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetim de hemen kolları sıvayarak alternatifleri masaya yatırdı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Öne çıkan isim Real Madrid'de forma giyen Endrick.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Brezilyalı yetenek, teknik direktör Jose Mourinho'dan istediği süreleri alamıyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Bu sezon İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 mücadelede 1 defa ağları sarstı, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Kanarya, devre arasında Real Madrid ile temas kuracak.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE


Real Madrid, Endrick için 40 milyon euro talep ediyor. İspanyol devinin, 20 yaşındaki futbolcuyla 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Fenerbahçe ara dönem için bu rakamı yüksek bulurken kiralık formülünü devreye sokacak.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Teknik direktör Jose Mourinho ile sıcak ilişkileri olan Fenerbahçe bu sayede hem Real Madrid'i hem de Endrick'i ikna edebileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

Endrick geçen sezonu Lyon'da kiralık geçirmişti. 21 maçta 8 gol, 8 asistle tamamlamıştı. Fransız ekibi bonservisini alamayınca Real Madrid'e dönmüştü. Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

ARTILARI:

Patlayıcı şut: Endrick denince akla sol ayağıyla vurduğu mükemmel şutlar geliyor. Kısa şut aralığıyla bloklanmadan mermi gibi vuruşlar yapabiliyor.
Fiziksel güç: Endrick, 1.73 boyunda ve çok güçlü bir oyuncu. İkili mücadelelerde stoperlerle göğüs göğüse çarpışabilir. Sırtı dönük topu da koruyabiliyor.
Kontratak tehdidi: Kanarya'nın peşindeki Endrick ilk 5-10 metrede yüksek hıza ulaşabiliyor. Savunma arkasına kaçma ve driplingle adam eksiltmede uzman.
Hava topları etkili: Fenerbahçe'nin kanca attığı Endrick 1.73 boyunda olmasına rağmen sıçrama yeteneğiyle yukarılara çıkabiliyor.
Baskı devamlılığı: Endrick, Emre Belözoğlu'nun pres talebine de cevap verebilen bir isim. Enerjik ve rakip stoperlere pres yapmayı seviyor.
Yüksek öz güven: 20 yaşında olmasına rağmen saha içinde genç bir oyuncu telaşında değil. Sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmiyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Flaş Mourinho detayı

EKSİLERİ:


Sağ ayağı: Mükemmel bir sol ayağa sahip olan Endrick sağını ise aynı oranda kullanamıyor.
Gereksiz fauller: Pres yaparken bazen baskının dozunu kaçırıyor. Kolay sarı kart görüyor.
Taktik sadakat: Brezilya'da yetişen Endrick, Avrupa futbolunun talep ettiği taktik disipline uyumda zaman zaman sorun yaşıyor.

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