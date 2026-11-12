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Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

Fenerbahçe'de, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya'da transfer planlaması netleşmeye başlarken, sarı-lacivertlilerin yapacağı takviyelerin sayısında ise Galatasaray ile arasındaki puan farkının belirleyici olacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

Fenerbahçe'de milli arada transfer gündemini yakından ilgilendiren kritik bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelerek takımın ihtiyaçlarını ve ara transfer döneminde yapılması planlanan takviyeleri masaya yatıracağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

Sarı-lacivertli ekipte yaşanan gelişmelerin ardından gözler ocak ayında açılacak transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

Emre Belözoğlu'nun yapılacak zirvede takımın eksik gördüğü bölgeleri yönetime aktaracağı ve bu doğrultuda transfer çalışmalarının şekillenmeye başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

PUAN FARKINA GÖRE BELİRLENECEK

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de ocak ayında yapılacak transferlerin sayısının ise Galatasaray ile aradaki puan farkına bağlı olacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemine kadar lider Galatasaray ile arasındaki 9 puanlık farkı kapatması ya da önemli ölçüde azaltması halinde en az 5 transfer yapılmasının gündeme geleceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

Ancak puan farkının kapanmaması veya daha da açılması durumunda yönetimin transfer politikasını değiştireceği ve takviye sayısının 2 ile sınırlı tutulacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

BELÖZOĞLU'NDAN UYARI
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda şampiyonluk yarışına ilişkin önemli mesajlar verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

Deneyimli teknik adamın, ara transfer dönemine kadar oynanacak karşılaşmalarda puan kaybı yaşamak istemediğini oyuncularına açıkça ifade ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu!

Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar yalnızca şampiyonluk yarışını değil, ocak ayında yapılacak transferlerin sayısını ve kapsamını da doğrudan etkileyecek.

#Fenerbahçe #Aziz Yıldırım #Galatasaray #Emre Belözoğlu
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