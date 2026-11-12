Fenerbahçe'de, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya'da transfer planlaması netleşmeye başlarken, sarı-lacivertlilerin yapacağı takviyelerin sayısında ise Galatasaray ile arasındaki puan farkının belirleyici olacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de milli arada transfer gündemini yakından ilgilendiren kritik bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelerek takımın ihtiyaçlarını ve ara transfer döneminde yapılması planlanan takviyeleri masaya yatıracağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli ekipte yaşanan gelişmelerin ardından gözler ocak ayında açılacak transfer dönemine çevrildi.
Emre Belözoğlu'nun yapılacak zirvede takımın eksik gördüğü bölgeleri yönetime aktaracağı ve bu doğrultuda transfer çalışmalarının şekillenmeye başlayacağı belirtildi.
PUAN FARKINA GÖRE BELİRLENECEK
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de ocak ayında yapılacak transferlerin sayısının ise Galatasaray ile aradaki puan farkına bağlı olacağı iddia ediliyor.
Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemine kadar lider Galatasaray ile arasındaki 9 puanlık farkı kapatması ya da önemli ölçüde azaltması halinde en az 5 transfer yapılmasının gündeme geleceği öne sürülüyor.
Ancak puan farkının kapanmaması veya daha da açılması durumunda yönetimin transfer politikasını değiştireceği ve takviye sayısının 2 ile sınırlı tutulacağı iddia ediliyor.
BELÖZOĞLU'NDAN UYARI Öte yandan Emre Belözoğlu'nun futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda şampiyonluk yarışına ilişkin önemli mesajlar verdiği öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın, ara transfer dönemine kadar oynanacak karşılaşmalarda puan kaybı yaşamak istemediğini oyuncularına açıkça ifade ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar yalnızca şampiyonluk yarışını değil, ocak ayında yapılacak transferlerin sayısını ve kapsamını da doğrudan etkileyecek.