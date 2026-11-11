EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin, Paris Basketbol karşısında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa arenasındaki mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, Paris-Fenerbahçe maçının skorunu ve son gelişmelerini araştırıyor.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 11. hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Accor Arena'da oynanacak kritik maçta temsilcimiz, deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Avrupa Ligi'nde 7 galibiyetle üst sıralarda bulunan Fenerbahçe, Paris karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçını kaçırmak istemeyen basketbolseverler, karşılaşmanın canlı takip ekranını araştırıyor. Maçın anlık skoru, çeyrek sonuçları ve önemli gelişmeleri canlı skor sayfasından takip edilebilecek.

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 11. haftasında oynanacak Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Fransa'nın Paris kentindeki Accor Arena'da oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak.

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

🏀 Maç günü! 🏆 EuroLeague 11. hafta 🆚 Paris Basketball 🗓️ 11.11.2026 🕗 22.45 📍 Accor Arena 📺 S Sport 📱 #YellowLegacy https://t.co/Z8yR9IdGbS — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) November 11, 2026

FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de geride kalan 10 maçta 7 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, 11. hafta öncesinde puan tablosunun 4. basamağında yer aldı.

Son maçında Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup eden temsilcimizde Talen Horton-Tucker 19 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Braxton Key 13, Will Clyburn 10 sayı üretti.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Sertaç Şanlı'nın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği maç günü belli olacak.

PARIS BASKETBOL'UN SON MAÇLARINDAKİ FORMU

Paris Basketbol, EuroLeague'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet elde etti. Son üç karşılaşmasını kazanan Fransa temsilcisi, son olarak Anadolu Efes'i 95-90 mağlup etti.

Anadolu Efes karşısında Nadir Hifi 28, Jared Rhoden 14, TJ Warren 13 ve Tyson Etienne 12 sayı kaydetti. Paris Basketbol, Fenerbahçe Tarfin karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI CANLI SKOR EKRANI