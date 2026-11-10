Fenerbahçe'de Ederson rüzgarı! Geçen sezonun üzerine çıktı

Geçen sezon kaçan şampiyonluğun baş sorumlularından biri olarak gösterilen Ederson, bu sezon performansıyla fark yarattı. Brezilyalı file bekçisi istatistiklerde geçen sezona fark attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Çorum deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönerken, maçın yıldızı ise kaleci Ederson'du... 90 dakika boyunca tam 8 kurtarışa imza atan Brezilyalı eldiven, 9.4 reytingle de takımın en iyisi oldu. Sezon başından bu yana sergilediği performansla parmak ısırtan ve taraftarların gönlüne taht kuran 33 taşındaki kaleci, geçen sezonki kötü grafiğini de unutturdu. 2025- 26'da yaptığı kritik hatalarla kaçan şampiyonluğun baş sorumlusu olarak gösterilen sambacı, bu sezon ise adeta küllerinden yeniden doğdu ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerinde başrolü oynadı.

KURTARIŞLARI YÜKSELDİ

Fotomaç'ın haberine göre, Ederson'un bu başarılı grafiği istatistiklere de net olarak yansıdı... Geçen sezon maç başına 2.3 kurtarış yapan Brezilyalı kaleci, bu sezon bu rakamı, ilk 11 haftada 4.3'e yükseltti. Ayrıca geçen sezon 1.3 oranında gol engelleyen 33 yaşındaki eldiven, bu sayıyı 4.45'e yükseltti. Ederson 2025-26'da tüm sezon boyunca sadece 55 kurtarışa imza arken, 2026-27'nin ilk 11 haftasında bu sayı 43... Bu sezon ligdeki 10 maçta forma giyen Ederson, 8 gol yerken, 2025-26'nın ilk 10 maçında ise 10 golü kalesinde görmüştü.

6'NCI KEZ KAPATTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çorum FK karşısında yaptığı kurtarışlarla maçı gol yemeden tamamladı. Bu maç Ederson'un ligde bu sezon gol yemeden tamamladığı 6'ncı maç oldu. Ederson, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde ve lig aşamasında oynadığı 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapatamadı.