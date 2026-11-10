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Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanat bölgesine takviye yapma kararı alan sarı-lacivertlilerin flaş bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Sarı-lacivertliler Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin ikişer, Oğuz Aydın'ın da bir golüyle galibiyete uzandı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Kırmızı-siyahlı rakibiyle ilk kez rakip olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

LİGDE İKİ MAÇ SONRA GALİBİYET

Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe maçlarında mağlubiyet yaşarken, 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum ekibi ise 16 puanda kaldı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Kanarya, milli maçlar için verilecek aranın ardından Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

EMRE BELÖZOĞLU, İLK MAÇINDA KAZANDI

İsmail Kartal'ın istifası sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında 5,5 yıl sonra ikinci dönemine başladı. 46 yaşındaki teknik adam, ilk resmi maçında galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

DEPLASMANDAKİ EN GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 3. kez galibiyet elde etti. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a kaybetti. Gaziantep FK ile ise berabere kaldı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Kanarya'nın 5 gollü galibiyeti bu sezon en gollü deplasman galibiyeti oldu. Fenerbahçe, dış sahada 12 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Fenerbahçe, en gollü galibiyeti ise evinde Eyüpspor karşısında 8-0 ile elde etti.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

GÖZLER TRANSFERDE!

Öte yandan Emre Belözoğlu ile yeni bir hava yakalayan Fenerbahçe'de yönetim, devre arasında takımın eksik bölgelerine takviye kararı aldı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Hedefteki isimlerden biri, daha önce de gündeme gelen Armand Lauriente. Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki sol kanadın değeri 19 milyon euro.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Serie A kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için devre arasında yeni bir hamle yapılacak.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Sağ kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen 1.77 metre boyundaki yıldızın menajeri ile ilk temasların yakında kurulması bekleniyor.

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