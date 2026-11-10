Fenerbahçe'den bomba transfer! Menajeriyle görüşülecek

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanat bölgesine takviye yapma kararı alan sarı-lacivertlilerin flaş bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)