Fenerbahçeli futbolcular, 10 Kasım'a özel Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişörtler giydi
Fenerbahçeli futbolcular, Arca Çorum FK maçı öncesi yapılan ısınmada 10 Kasım'a özel Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişörtler giydi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadelenin maç önü ısınmasına 10 Kasım'a özel Atatürk baskılı tişörtlerle çıktı.
Fenerbahçe, o anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
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∞ #AçtığınYolda https://t.co/2uZyTnbE0O— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 8, 2026