Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK deplasmanında sahaya çıkıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçta gözler sarı-lacivertli takımın performansında. Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşmasının canlı skoru ve dakika dakika gelişmeleri haberimizde...

Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Süper Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri Çorum'da oynanıyor. Arca Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında galibiyet ararken ev sahibi ekip de taraftarı önünde puan mücadelesi veriyor. İki takımın da 16 puanla mücadeleye çıkması karşılaşmanın önemini artırıyor. Maçta yaşanan tüm gelişmeler, goller, kartlar ve önemli pozisyonlar Çorum FK - Fenerbahçe canlı takip sayfamızda.

ÇORUM FK - FENERBAHÇE CANLI SKOR

Karşılaşmanın canlı skorunu ve dakika dakika maç anlatımını bu bölümden takip edebilirsiniz. Maçın önemli anları, gol gelişmeleri ve oyuncu değişiklikleri güncel olarak aktarılacak.

ÇORUM FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşması 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanıyor.

ÇORUM FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ARCA ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI CANLI SKOR EKRANI