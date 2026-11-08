Emre Belözoğlu, 2. döneminin ilk zaferini arıyor! İşte Fenerbahçe’nin Arca Çorum FK maçı ilk 11’i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör olarak 2. dönemine başlayacak olan Emre Belözoğlu, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak adına planını yaptı. İşte bu karşılaşmanın muhtemel 11'leri...