Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ilk antrenmanına çıktı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk antrenmanına çıktı

Sarı-lacivertli futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Arca Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Belözoğlu yönetiminde başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, Arca Çorum FK mücadelesinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

#İngiltere #Liverpool #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe #UEFA Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #Arca Çorum FK #Emre Belözoğlu
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Liverpool'dan F.Bahçeli yıldıza kanca!
Sonraki Haber
Liverpool'dan F.Bahçeli yıldıza kanca!