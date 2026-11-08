Arca Çorum FK - Fenerbahçe CANLI İZLE (Arca Çorum FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK'ya konuk oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilk maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Arca Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)