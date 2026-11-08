Arca Çorum FK - Fenerbahçe CANLI İZLE (Arca Çorum FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK'ya konuk oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilk maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Arca Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşıyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Arca Çorum FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku
ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Arca Çorum FK-Fenerbahçe mücadelesi, 8 Kasım Pazar günü oynanıyor. Çorum Şehir Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.
ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara geliyor.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE'DEKİ İLK MAÇI
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertli kulüp, 3 Kasım'da yaptığı KAP açıklamasında Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını kamuoyuna duyurdu. Daha önce 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Belözoğlu, yaklaşık 5,5 yıllık aranın ardından yeniden takımın başına geçti.
FENERBAHÇE'NİN, ÇORUM FK MAÇI KAMP KADROSU
Sarı-lacivertli ekipte Archie Brown, Marco Asensio ve Nathan Ake kafilede bulunmuyor.
Archie Brown kart cezası nedeniyle kadroya alınmazken, Nathan Ake ve Marco Asensio sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev yapamıyor.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Ederson Moraes, Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, N'Golo Kanté, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi isimler yer alıyor.
FENERBAHÇE, LIVERPOOL KARŞISINDA KAZANDI
Sarı-lacivertli takım, Çorum FK karşılaşması öncesinde Avrupa'da önemli bir galibiyet elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.