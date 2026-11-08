Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'ya konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve minnetle anıyorum. Bize bıraktığı ilkelere ve değerlere sahip çıkmak temel sorumluluğumuzdur. Geldiğimizden beri süre kısa olsa bile verimli çalışmaya gayret ettik. Elimizde güçlü ve farklı oyunlar oynayabilecek kadro var. Fenerbahçe taraftarının beklediği yüksek kaliteli oyunu en kısa sürede inşa edebileceğimize inanıyorum. Bugün kazanmak ve puan farkını kapatmak adına pragmatik değerlendirmeler yapmak durumundayız. İki gün bile olsa iyi hazırlandık. Oyuncularımız motive. Liverpool maçı ile verilen reaksiyon var. Bu reaksiyonun devam edeceğini düşünüyorum. Hayal ettiğimiz noktaya gelmek için çok önemli büyük bir adımla başlarız."

"Bazıları oynayacak, bazıları oynamayacak. Bazı tercihler fiziksel, bazı tercihler taktiksel. Bunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Futbolcuların da anlayabileceğini düşünüyorum, onlarla görüşüyorum. Kim oynarsa oynasın bu bütünlüğü sağlamalıyız. Takım olmalıyız ve camiaya bunu hissettirmeliyiz. N'Golo Kante ile de konuştuk. En iyi 11 ile çıkmaya çalıştık. Kulübemiz güçlü, maçın devamında onlara da ihtiyacımız var."