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Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, sarı-lacivertli kulüpte alınan o flaş kararı açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4'üncü haftasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı.

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Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Sarı-lacivertli ekibin bu galibiyetinde takımın başında yer alan Teknik Sorumlu Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak açıklanması sonrası takımdaki geleceği merak ediliyordu.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Dirk Kuyt teknik heyet içinde olacak mı? Ekipte kimler olacak?" sorusuna ise, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız. Şeklinde yanıt vermişti.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Öte yandan Dirk Kuyt'ın, Fenerbahçe'deki geleceğine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağını açıkladı.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Özbostan'ın kaleme aldığı köşe yazısında kullandığı ifadeler ise şu şekilde:

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

KUYT EKİPTE OLMAYACAK!

"Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Oğuz Çetin'in yokluğuydu.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Futbol direktörünün bu önemli organizasyonda bulunmaması soru işaretleri yarattı.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Emre Belözoğlu, 12 kişilik bir ekiple çalışacaklarını açıkladı.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de flaş veda!

Elbette bir teknik adam kendi çalışma düzenini kurmak isteyebilir.

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