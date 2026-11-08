Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, sarı-lacivertli kulüpte alınan o flaş kararı açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4'üncü haftasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı.
Sarı-lacivertli ekibin bu galibiyetinde takımın başında yer alan Teknik Sorumlu Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak açıklanması sonrası takımdaki geleceği merak ediliyordu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Dirk Kuyt teknik heyet içinde olacak mı? Ekipte kimler olacak?" sorusuna ise, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız. Şeklinde yanıt vermişti.
Öte yandan Dirk Kuyt'ın, Fenerbahçe'deki geleceğine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağını açıkladı.
Özbostan'ın kaleme aldığı köşe yazısında kullandığı ifadeler ise şu şekilde:
KUYT EKİPTE OLMAYACAK!
"Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Oğuz Çetin'in yokluğuydu.
Futbol direktörünün bu önemli organizasyonda bulunmaması soru işaretleri yarattı.
Emre Belözoğlu, 12 kişilik bir ekiple çalışacaklarını açıkladı.
Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu.
Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor.
Elbette bir teknik adam kendi çalışma düzenini kurmak isteyebilir.
Başka bir ismin altında görev yapmak istememesi de anlaşılabilir. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte tecrübeli isimlerden farklı görev ve sorumluluklarla yararlanmak da akılcı bir tercih olabilir."
Öte yandan A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre de Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacak.