Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile kozlarını paylaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde son 2 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.

Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımını yenerek kötü gidişe dur diyen Fenerbahçe, Çorum FK'yi de mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Çorum FK ile resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

EMRE BELÖZOĞLU, 5,5 YIL SONRA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake'nin de kadroda olması beklenmiyor.