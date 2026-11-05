İngiliz basınından flaş iddia! Liverpool'un Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını sarı-lacivertlilerin yıldızına Liverpool'un talip olduğunu öne sürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)