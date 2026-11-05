İngiliz basınından flaş iddia! Liverpool'un Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını sarı-lacivertlilerin yıldızına Liverpool'un talip olduğunu öne sürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü mücadeleden galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mason Greenwood, 73'te Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Kanarya, bu sonuçla puanını 5'e yükseltti.
18 yıl 7 ay sonra bir ilk
Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra mücadele ettiği Devler Ligi arenasında ilk kez de 'lig aşaması'nda yer alırken, ilk galibiyetini Liverpool karşısında aldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea'ye karşı elde etmişti.
Kanarya, Devler Ligi'nin çeyrek final turu ilk maçında İngiliz ekibini 2-1'lik skorla mağlup ederken, rövanşta aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası veda etmişti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasını ise galibiyet alamadan tamamladı.
İngiliz basını Liverpool maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu için flaş transfer iddiası ortaya attı.
OLAY TRANSFER İDDİASI
TEAMtalk'ın özel haberine göre Liverpool, bir süredir takip ettiği Archie Brown için harekete geçmeye hazırlanıyor.
İngiliz ekibinin, bu sezon sol bek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla genç futbolcunun performansını yakından izlediği ve transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.
LIVERPOOL YALNIZ DEĞİL!
Archie Brown'a ilgi gösteren tek İngiliz kulübü Liverpool değil. Premier Lig'den birçok takımın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı ifade ediliyor.
Chelsea'nin geçtiğimiz yıl gündemine gelen İngiliz sol beki, Manchester United'ın da düzenli olarak takip ettiği aktarıldı.
Ayrıca Newcastle United, Everton ve Brighton'ın da Brown'un durumunu yakından izleyen kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi.
F.BAHÇE'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ
2025 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ikinci sezonunu geçiriyor.
Genç futbolcu, ortaya koyduğu performansla Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye başladı.
Avrupa golcüsü Archie Brown
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasında golüyle katkıda bulunan Archie Brown, Roma maçının ardından Liverpool karşısında da gol sevinci yaşadı.
24 yaşındaki sol bek, play-off turu ikinci maçında Lyon deplasmanında takımının ikinci golüne imza atmıştı.
Bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında 4'er maçta görev alan Brown, attığı 3 golü de Şampiyonlar Ligi arenasında kaydetti.
Mücadelenin 73. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada savunmanın kafasından sekerek arka direğe düşen topu filelere gönderen Archie Brown, skoru 2-2'ye getirdi.