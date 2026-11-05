Materazzi'den flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Kazanmayı çok istiyor"

Sabah Spor'a konuşan Materazzi, Emre Belözoğlu hakkındaki düşüncelerini çarpıcı sözlerle dile getirdi. İtalyan futbol adamı, "Bunu yazın, Emre bir numara" ifadelerini kullanarak eski takım arkadaşına duyduğu güveni ortaya koydu.
Eski takım arkadaşını yakından tanıdığını vurgulayan Materazzi, "Emre her zaman kazanmak isteyen, mücadeleden asla vazgeçmeyen ve sahada karakterini ortaya koyan bir futbolcuydu. Teknik direktör olarak da aynı özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.
Belözoğlu'nun hırslı ve agresif karakterine vurgu yapan İtalyan futbol adamı, başarılı teknik adamın bu özelliklerini oyuncularına da aktaracağına inandığını ifade etti. Materazzi, Emre'nin takımlarının önde oynamasını, rakiplerine baskı kurmasını ve hücum futbolunu benimsemesini istediğini belirtti.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyeti tribünden takip eden 46 yaşındaki teknik adam, bugün Samandıra'da resmen görevine başlayacak.
Fenerbahçe'nin büyüklüğüne ve hedeflerine de değinen Materazzi, sarı-lacivertli takımda görev yapmanın kolay olmadığını ancak Belözoğlu'nun bu sorumluluğun üstesinden gelebilecek karakterde olduğunu dile getirdi.