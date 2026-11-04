Son 16 için Fenerbahçe'nin 4 maçı kaldı! İşte Kanarya'nın kalan karşılaşmaları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçları belli oldu. Sarı-lacivertlileri lig aşamasında 4 kritik karşılaşma daha bekliyor.