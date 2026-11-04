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Son 16 için Fenerbahçe'nin 4 maçı kaldı! İşte Kanarya'nın kalan karşılaşmaları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçları belli oldu. Sarı-lacivertlileri lig aşamasında 4 kritik karşılaşma daha bekliyor.

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Son 16 için Fenerbahçe'nin 4 maçı kaldı! İşte Kanarya'nın kalan karşılaşmaları

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u konuk etti.

Kanarya bu mücadeleden 3-2'lik skorla zaferle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları ise merak ediliyor.

İŞTE KANARYA'NIN DEVLER LİGİ FİKSTÜRÜ:

Shakhtar-Fenerbahçe 25 Kasım (D)

LASK-Fenerbahçe 9 Aralık (D)

Fenerbahçe-Villarreal 20 Ocak (E)

Atl. Madrid-Fenerbahçe 27 Ocak (D)

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