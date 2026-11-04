Son 16 için Fenerbahçe'nin 4 maçı kaldı! İşte Kanarya'nın kalan karşılaşmaları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçları belli oldu. Sarı-lacivertlileri lig aşamasında 4 kritik karşılaşma daha bekliyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u konuk etti.
Kanarya bu mücadeleden 3-2'lik skorla zaferle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları ise merak ediliyor.
İŞTE KANARYA'NIN DEVLER LİGİ FİKSTÜRÜ:
Shakhtar-Fenerbahçe 25 Kasım (D)
LASK-Fenerbahçe 9 Aralık (D)
Fenerbahçe-Villarreal 20 Ocak (E)
Atl. Madrid-Fenerbahçe 27 Ocak (D)