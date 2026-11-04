Liverpool galibiyeti sonrası Mason Greenwood: Maçı kazanacağımızı hissediyordum

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı galibiyette ilk golü kaydeden Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İngiliz futbolcu, takım olarak mücadeleyi hiç bırakmadıklarını ve geriye düştükleri anlarda bile maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü mücadeleden galibiyetle ayrılarak İngiliz ekibine turnuvadaki ilk yenilgisini tattırdı. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Mason Greenwood, maçın ardından takımın ortaya koyduğu performansı değerlendirdi.

"MAÇI KAZANACAĞIMIZI HİSSEDİYORDUM"

Takım arkadaşlarını, teknik ekibi ve taraftarları tebrik eden Greenwood, karşılaşmada büyük bir mücadele ortaya koyduklarını vurguladı.

İngiliz futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Hiç pes etmedik. Yenikken bile maçı kazanacağımızı hissediyordum. Kuyt'ı, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum. Bu maçta birlikte mücadele edip acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Geride durdurursak şansımız olacağını biliyorduk. Böyle de oldu!"