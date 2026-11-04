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Fenerbahçe'de Liverpool maçı sonrası Vedat Muriç: Fenerbahçe büyüklüğü budur!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın galibiyet golünü getiren Vedat Muriç maç sonrası konuştu.

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Fenerbahçe'de Liverpool maçı sonrası Vedat Muriç: Fenerbahçe büyüklüğü budur!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın galibiyet golünü getiren Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.

Kosovalı futbolcu, "Çok mutluyum. Golüm taraftarlarımıza armağan olsun. Zor zamanlar geçiriyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı, şanssız bir gol yedik, başardık, geri döndük. Fenerbahçe büyüklüğü budur. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur. Geçen hafta Slavia'ya karşı 2-0 öndeyken talihsiz bir beraberlik aldık. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. 5 puanımız var, önümüzde Shakhtar ve LASK var. Bizim ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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