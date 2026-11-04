Fenerbahçe'den Liverpool zaferi sonrası dikkat çeken paylaşım! "O hala hayatta. Ve hala aç!"

Fenerbahçe, Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler, paylaştıkları videoda kullandıkları "It's alive. And still hungry" (O hala hayatta. Ve hala aç.) ifadeleriyle göndermede bulundu.