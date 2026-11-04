Fenerbahçe'den Liverpool zaferi sonrası dikkat çeken paylaşım! "O hala hayatta. Ve hala aç!"
Fenerbahçe, Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler, paylaştıkları videoda kullandıkları "It's alive. And still hungry" (O hala hayatta. Ve hala aç.) ifadeleriyle göndermede bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u sahasında konuk eden Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü mücadelede rakibini mağlup ederek İngiliz ekibine turnuvadaki ilk yenilgisini yaşattı.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video kısa sürede dikkat çekti. Videoda Fenerbahçe'nin 1907 armasını taşıyan, sarı-lacivert atkılı bir karaktere yer verilirken paylaşımda İngilizce "It's alive. And still hungry" ifadeleri kullanıldı.
Kulübün bu paylaşımı, Liverpool galibiyetinin ardından taraftarlar arasında ilgi gördü.
It's alive. And still hungry. https://t.co/6htXnR6eYi— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 4, 2026