Fenerbahçe-Liverpool | CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk ediyor. Turnuvadaki ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Liverpool ise geride kalan 3 karşılaşmada topladığı 9 puanla yoluna kayıpsız devam ediyor. Fenerbahçe-Liverpool mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.