Fenerbahçe-Liverpool | CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk ediyor. Turnuvadaki ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Liverpool ise geride kalan 3 karşılaşmada topladığı 9 puanla yoluna kayıpsız devam ediyor. Fenerbahçe-Liverpool mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Canlı takip etmek için tıklayın!
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan, Aston Villa deplasmanında 6-0 mağlup olan ve son olarak Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi ise 3'te 3 yaparak geldiği İstanbul deplasmanında serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.
Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Alisster, Tsimikas, Munoz, Barcola, Nyoni, Ngumoha.
LIVERPOOL TARAFTARINDAN MAÇA YOĞUN İLGİ
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Liverpool'u konuk etti. İngiliz ekibinin taraftarları, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başladı
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe-Liverpool mücadelesini Fransız hakem Clément Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jeremy Stinat. VAR görevini Willy Delajod, AVAR görevini ise Eric Wattellier üstleniyor.