Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlr Ligi'nin lig aşaması 4. hafta maçında sahasında konuk ettiği Liverpool'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti ve Avrupa'daki galibiyet hasretini sonlandırdı. Mücadelenin ardından sarı lacivertli ekibin tarihi zaferi başta İngiliz basınında olmak üzere yabancı medyada da manşetlere taşındı. İşte Fenerbahçe'nin destansı zaferi sonrası dış basında atılan manşetler... (FENERBAHÇE HABERLERİ)