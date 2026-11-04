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Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlr Ligi'nin lig aşaması 4. hafta maçında sahasında konuk ettiği Liverpool'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti ve Avrupa'daki galibiyet hasretini sonlandırdı. Mücadelenin ardından sarı lacivertli ekibin tarihi zaferi başta İngiliz basınında olmak üzere yabancı medyada da manşetlere taşındı. İşte Fenerbahçe'nin destansı zaferi sonrası dış basında atılan manşetler... (FENERBAHÇE HABERLERİ)

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Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Fenerbahçe, Liverpool karşısında geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. (O Jogo)

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Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Korsan Muriqi taarruza geçti! Eski Lazio'lu oyuncudan gol, Liverpool Fenerbahçe'ye boyun eğdi. (La Gazzetta dello Sport)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Liverpool, iki kez öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı ve Türkiye'de mağlup oldu. (A Bola)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Muriqi, Iraola'yı yıktı! (AS)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Muriqi, Liverpool'un yenilmezlik serisini sona erdirdi. Andoni Iraola'nın ekibi, ev sahibi Fenerbahçe'nin karşılaşmanın son bölümünde yaptığı geri dönüşe engel olamadı. (Sport.es)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Liverpool, Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyete çakıldı. (RTL)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Özensiz Liverpool, Türkiye'de bir kez daha dağıldı! Dirk Kuyt, eski takımının yaptığı hataları affetmeyerek Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir galibiyete imza attı. (Daily Mail)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Kırmızılar, kusursuz serisini İstanbul'da kaybetti. Liverpool'un milyonlarca sterlinlik yedek kulübesi bile takımı yenilgiden kurtaramadı. (The Standard)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez avantaj tepti, Fenerbahçe, Kırmızılar'ı cezalandırdı. (The Irish News)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

İstanbul, Liverpool için bu kez kâbusa dönüştü. (Mundo Deportivo)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Kırmızılar, iki kez avantaj tepti, savunma hataları Iraola'ya İstanbul'da pahalıya patladı. (The Kop)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Özensiz Liverpool, Fenerbahçe karşısında yenilgiden kaçamadı. (RTE)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki 100'lük galibiyet serisi, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'sinin muhteşem geri dönüşüyle sona erdi. (BBC Sports)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı. (Hayters)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Andoni Iraola'nın oynadığı kumar geri tepti, Liverpool, Fenerbahçe karşısında son anlarda acı bir yenilgi aldı. (Daily Star)

Dev zafer sonrası dış basında Fenerbahçe manşetleri!

Kaderin cilvesi! Liverpool'da kariyerinin en güzel yıllarını geçiren Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında İstanbul'da Liverpool'un galibiyet serisini sona erdirdi. (Marca)

#Fenerbahçe #Liverpool
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