Dirk Kuyt, Liverpool zaferi sonrası açıkladı! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Dirk Kuyt, Liverpool karşısında alınan tarihi galibiyetin ardından Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuştu. Emre Belözoğlu ile birlikte çalışıp çalışmayacağı sorusunu yanıtlayan Hollandalı teknik adam, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Liverpool'u iki kez geriye düştüğü mücadelede mağlup ederek İngiliz ekibine turnuvadaki ilk yenilgisini yaşattı. Sarı-lacivertlilerde takımın başında son maçına çıkan ve görevini Emre Belözoğlu'na devretmeye hazırlanan Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisine bir gazeteci olması hâlinde maça nasıl bir manşet atacağı sorulan Kuyt, "İstanbul'da mucize!" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak görev yapmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Bu akşam Fenerbahçe teknik sorumlusu olmak benim için büyük bir anlam ifade etti. Çünkü bu kulüp benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Başkanımıza bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Liverpool da benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Orada asla pes etmemek gerektiğini öğrendim. Ben bu oyunculara inanıyorum, harika oyuncularımız var. Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Yapmamız gereken şey inancı ve tutkuyu geri getirmekti." ifadelerini kullandı.

"MUCİZE YARATALIM DEDİM"

Liverpool'un yıllar önce İstanbul'da 3-0 geriye düştüğü Şampiyonlar Ligi finalinde gerçekleştirdiği tarihi geri dönüşe atıfta bulunan Kuyt, oyuncularına da benzer bir inanç aşılamaya çalıştığını söyledi.

Hollandalı teknik adam, "Yıllar önce İstanbul'da bir mucize olmuştu. Liverpool 3-0'dan geri dönmüştü, kimse o geri dönüşü beklemiyordu. Ben de oyuncularıma kimse inanmıyor ama ben inanıyorum, mucize yaratalım dedim. Önce oyuncuların inanması gerekiyor, o zaman dünyanın en iyi takımlarını yenebiliyorsunuz. Bugün kazanalım ve gelecekteki iyi şeylerin başlangıcı olsun dedim." diye konuştu.

Emre Belözoğlu'na başarı dileklerini ileten Kuyt, "Emre'ye bol şans diliyorum. Yarın oyuncuların pozitif duygularla antrenmana gitmesi çok güzel olacak. Şimdi odak lig olacak, kendisine bol şans diliyorum." dedi.

"HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ FENERBAHÇE, BEN DEĞİLİM!"

Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'de görev alıp almayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Dirk Kuyt, Liverpool karşısında alınan galibiyetin ortak bir başarı olduğunun altını çizdi.

Kuyt, "Öncelikle bu tarihi ben tek başıma yazmadım. Hep birlikte yazdık. Teknik heyette olanlarla birlikte, futbolcularla birlikte tarih yazdık. İsmail Hoca'nın gidişi kolay değildi. Kendisini çok seviyoruz. Bu kulüp için çok önemli, özveriliydi. Bu galibiyet hepimizin. Bu kulübü çok seviyorum. Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları konuşamadık. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim!" açıklamasında bulundu.

"KULÜP VE EMRE UYGUN GÖRÜRSE..."

Hollandalı teknik sorumlu, düzenlediği basın toplantısında sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Emre ile uzun süre birlikte oynama şansımız oldu ve arkadaşlığımızı da sürdürdük. Son aylarda, hatta son yıllarda çok fazla konuşmamış olsak da iyi bir arkadaşlığınız varsa bunun pek önemi yoktur. Benim görevim tamamen bu gecenin maçına odaklanmaktı. Dün basın toplantısında da söylediğim gibi sorumluluğu tamamen üstlendim ve bugün teknik direktör olarak benden istenen görevi yerine getirdim.

Kulüp dün akşam Emre'nin yeni teknik direktör olduğunu açıkladı. Bu sabah karşılaştık, birbirimize sarıldık ve kendisini tebrik ettim. O da bana bol şans diledi. Kulüp hakkında biraz konuştuk ancak taktiksel bir görüşme yapmadık. Bu maçta bana fırsat verdi. Ben de takımın iyi bir performans göstereceğini ve kendisi için güzel bir başlangıç olacağını söyledim. Yarın ve sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

Öncelikle çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte görev yapma fırsatı verdi. Sezonun başında da beni çağırmıştı. Kulüp ve Emre uygun gördüğü sürece burada kalmaya devam etmek isterim. Ben bu kulübü çok seviyorum ve burada olmak istiyorum. Ancak en önemli konu benim burada kalmam değil, Fenerbahçe için doğru olanın yapılması. Bu konuda başkana güveniyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var. Hangi karar alınırsa alınsın birlikte doğru yolu bulacağımıza eminim."