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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye imzayı attı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye imzayı attı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda beklenen gelişme yaşandı. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Kulübü binasında 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpte daha önce futbolculuk ve teknik direktörlük görevlerinde bulunan Belözoğlu, böylece yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırlanıyor.

KASIMPAŞA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun takıma veda ettiğini resmi olarak açıklarken yayınladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarih!
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye imzayı attı! - 1 Kasımpaşa'dan Emre Belözoğlu'na onay çıktı! | İZLE

#Emre Belözoğlu #Fenerbahçe Kulübü #Fenerbahçe #A Spor
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