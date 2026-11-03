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İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarih!

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki görevine çarşamba günü başlayacak.

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İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarih!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa ile de anlaştı.

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Emre Belözoğlu ile salı akşamı itibarıyla resmi imzalar atılacak. 46 yaşındaki teknik adamın çarşamba günü görevine başlaması bekleniyor.

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