İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarih!
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki görevine çarşamba günü başlayacak.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa ile de anlaştı.
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Emre Belözoğlu ile salı akşamı itibarıyla resmi imzalar atılacak. 46 yaşındaki teknik adamın çarşamba günü görevine başlaması bekleniyor.