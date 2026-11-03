Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa açıklaması! İddialara yanıt verdi

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, hakkında çıkan istifa haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Göktürk, yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Aziz Yıldırım'ın takdirine sunduğunu ancak kendisinin bireysel bir istifa kararı olmadığını belirtti.