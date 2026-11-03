Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa açıklaması! İddialara yanıt verdi
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, hakkında çıkan istifa haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Göktürk, yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Aziz Yıldırım'ın takdirine sunduğunu ancak kendisinin bireysel bir istifa kararı olmadığını belirtti.
Fenerbahçe'de yönetim kuruluna ilişkin istifa iddiaları gündemdeki yerini korurken Başkan Vekili Barış Göktürk'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini başkanın takdirine sunduğu öğrenildi. Söz konusu gelişmenin ardından Barış Göktürk'ün de görevinden ayrıldığı yönünde haberler gündeme geldi.
"MÜSTAKİL BİR İSTİFA KARARI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Hakkında çıkan iddialara açıklık getiren Barış Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstifa Ettiğime İlişkin Haberler Doğru Değildir!
Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur.
Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."
Göktürk'ün açıklamasıyla birlikte, kendisine ilişkin bireysel bir istifa kararının bulunmadığı netlik kazandı.