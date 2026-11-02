UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Dev randevu öncesi kritik maçta düdük çalacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Liverpool'u konuk edecek. Zorlu mücadele 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

Öte yandan sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle oynayacağı müsabakanın hakemi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe - Liverpool maçını Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği belirtildi. Turpin yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. 4'üncü hakem ise Jeremy Stinat olacak.

İŞTE TURPIN'İN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TÜRK TAKIMLARININ ELDE ETTİĞİ SKORLAR:

30.09.2025 Galatasaray 1-0 Liverpool

24.10.2024 Fenerbahçe 1-1 Manchester United

16.08.2017 Başakşehir 1-2 Sevilla

10.03.2016 Fenerbahçe 1-0 Braga

12.12.2013 Lazio 0-0 Trabzonspor