Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?
Fenerbahçe'de, Göztepe karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu, Göztepe mağlubiyetinin ardından bir araya gelmişti. Gerçekleşen zirvede yola devam edilip edilmeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de, Göztepe karşısında alınan mağlubiyet bardağı taşırırken, sarı-lacivertli idareciler dün bir araya geldi.