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Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

Fenerbahçe'de, Göztepe karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu, Göztepe mağlubiyetinin ardından bir araya gelmişti. Gerçekleşen zirvede yola devam edilip edilmeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

Fenerbahçe'de, Göztepe karşısında alınan mağlubiyet bardağı taşırırken, sarı-lacivertli idareciler dün bir araya geldi.

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Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

Başkan Aziz Yıldırım ise kararları etkilememek için toplantıya katılmadı.

Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

Göztepe maçını da arkadaşlarıyla evinde izleyen sarı-lacivertli takımın patronunun dünkü zirveye katılmak yerine yapılacak eleştirileri değerlendirme adına beklemeye geçti.

Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

Sarı-lacivertli idareciler ise dün öğle saatlerinde toplanırken, takımı ayağa kaldırma adına birçok konunun konuşulduğu öğrenildi.

Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

MAYISA KADAR DEVAM

Milliyet'te yer alan habere göre, zirveden de 'mayısa kadar devam' kararı çıktığı bildirildi.

Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

Göreve geldikten sonra önemli adımların atıldığı ve bunun devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

Bunun yanı sıra daha hiçbir şeyin bitmediği ifade edildi.

Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

Sarı-lacivertli idarecilerin toplantıda, "Daha önümüzde Liverpool maçı var."

Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

"Bu Şampiyonlar Ligi'nde devam etme adına çok önemli bir mücadele."

Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

"Şu anda bütün olumsuzlukları kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor."

Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

"Zor günlerden geçiyoruz, fakat biz Fenerbahçeyiz ve ayağa kalkarız."

Ve Fenerbahçe Yönetimi kararını verdi! Tamam mı, devam mı?

"Liverpool maçına kadar takımı ayağa kaldırmak için elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor."

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