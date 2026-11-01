Hakan Safi: Aziz Başkan için destek istiyorum!

Fenerbahçe'nin geçmiş başkan adaylarından Hakan Safi, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin geçmiş başkan adaylarından Hakan Safi, canlı yayında açıklamalar yaptı.

Safi, "Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Eleştiri elbette olacak. Böyle durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. İstifa veya kötü tezahüratın kimseye faydası yok. Seçilmiş bir yönetimimiz var. Aziz başkanımız var. Seneye zaten seçim var. Aziz Başkan seneye olmayacağını söyledi.

"AZİZ BAŞKAN'IN ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ"



Herkes Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir, büyük başkan olduğunu biliyor. Büyük camiadan rica ediyorum. Kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın. Elbette bugünkü durum kabul edilebilir değil. Ancak Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz. Kimin hesabı varsa sene sonuna saklamalıdır.

"LÜTFEN SENE SONUNA BIRAKALIM"

Topçularla konuşuyoruz. Moralleri bozuk. Sahaya çıkmak istemiyorlar, moralleri bozuluyor. Profesyonel de olsalar, gönülleriyle oynuyorlar. Destek olmak lazım. Bir tane Fenerbahçe var. Eleştiriyi dozunda yapmak lazım. Sene sonuna kadar Fenerbahçe ve Aziz Başkan için destek istiyorum. Eleştirmek çok kolay. Önümüzde daha çok maç var. Seçilmiş yönetime destek olunmasını rica ediyorum. Taraftar, spor yazarı, içimizdeki Fenerbahçeliler kimin hesabı varsa lütfen sene sonuna bırakalım." ifadelerini kullandı.