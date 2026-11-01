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Hakan Safi: Aziz Başkan için destek istiyorum! | İZLE
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Hakan Safi: Aziz Başkan için destek istiyorum! | İZLE

Fenerbahçe'nin geçmiş başkan adaylarından Hakan Safi, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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