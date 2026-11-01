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Filedeki derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi!

Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Daikin'in konuğu olan Fenerbahçe Medicana, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

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Filedeki derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli ekip, kıran kırana geçen maçta ezeli rakibine set vermedi ve parkeden 3-0 galip ayrıldı.

İlk seti 25-22'lik skorla kazanan Fenerbahçe, ikinci sette Galatasaray'a 25-18'lik üstünlük kurmayı başardı. Son sette de rakibine üstünlük kuran sarı lacivertli ekip son seti de 25-18 kazandı.

Bu sonucun ardından, ligde oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrılan ve yenilmezlik serisini de 5 maça çıkaran 2. sıradaki Fenerbahçe Medicana, 14 puana yükseldi.

Derbi öncesinde 8 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray Daikin ise 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.

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