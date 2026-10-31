Matteo Guendouzi: Zor bir durumdayız

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilerek 10. haftada 4. yenilgisini aldı. Sarı-lacivertlilerde takımının tek golünü kaydeden Matteo Guendouzi, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Fransız futbolcu, "Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi. Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.