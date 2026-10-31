Dirk Kuyt: Yenilginin sorumlusu benim

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, 2-1 kaybedilen Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başında çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan Dirk Kuyt, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Hollandalı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BU MAÇ BENİM SORUMLULUĞUMDA"

Bundan önceki maçlar için konuşamam ama bu maç benim sorumluluğumda. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, fazlasını hak ediyorlar. Taraftarlarımız da içinde bulunduğumuz durumu biliyor. Ben ve teknik heyet bu maça takımı en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Antrenmanlara enerji katmaya çalıştık.

"BAZI ANLARDA ÇOK KIRILGANIZ"

İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Bazı anlarda çok kırılganız. İlk yarıda yüzde 72 top bizdeydi, bu istediğimiz oyundu. Bu şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarıya iyi başlayamadık. Bireysel hatadan gol yedik. Bu oyun kurulumu benim isteğimdi, benim sorumluluğumda ama 3 tane net pozisyonumuz vardı. Birini atsak 2. golü bulurduk.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Böyle zamanlarda şans da gerekiyor. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptık.