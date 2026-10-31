Fenerbahçe-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 9 maçta 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Göztepe ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.