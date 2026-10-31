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Fenerbahçe-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 9 maçta 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Göztepe ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Ligde 16 puanla 5. sırada bulunan sarı-lacivertliler, sahasında kazanarak puanını 19'a yükseltmek istiyor. Geride kalan 9 haftada 12 puan toplayan Göztepe ise Kadıköy deplasmanında sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. İzmir temsilcisi, son lig maçında Çorum FK'yı 2-0 mağlup ederek Fenerbahçe karşılaşmasına moralli geliyor.

Fenerbahçe-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. hafta) - 1

FENERBAHÇE-GÖZTEPE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanıyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova.

#Oğuzhan Çakır #İstanbul Kadıköy #Göztepe #Fenerbahçe #İzmir
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