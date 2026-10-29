Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle!
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 9. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde üst sıraları hedefleyen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet için mücadele edecek. Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin maçı 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. İspanya'nın Madrid kentindeki Movistar Arena'da oynanacak karşılaşma, EuroLeague'in haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.
REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.
Día de partido en casa. https://t.co/2OZ8qWYkca— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 29, 2026
REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
🏀 Maç günü! 🏆 @EuroLeague 9. hafta 🆚 Real Madrid 🕗 22.45 📍 Movistar Arena 📺 @ssporttr 📱 #YellowLegacy https://t.co/WJAUVdZoT0— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) October 29, 2026
REAL MADRID - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?
Maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?
Karşılaşma Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak.
FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE DERECESİ KAÇ GALİBİYET?
Sarı-lacivertliler, bu maç öncesinde 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
REAL MADRID - FENERBAHÇE CANLI İZLE