Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle!

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 9. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde üst sıraları hedefleyen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet için mücadele edecek. Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin maçı 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. İspanya'nın Madrid kentindeki Movistar Arena'da oynanacak karşılaşma, EuroLeague'in haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

Día de partido en casa. https://t.co/2OZ8qWYkca — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 29, 2026

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

🏀 Maç günü! 🏆 @EuroLeague 9. hafta 🆚 Real Madrid 🕗 22.45 📍 Movistar Arena 📺 @ssporttr 📱 #YellowLegacy https://t.co/WJAUVdZoT0 — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) October 29, 2026

REAL MADRID - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

Karşılaşma Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE DERECESİ KAÇ GALİBİYET?

Sarı-lacivertliler, bu maç öncesinde 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

REAL MADRID - FENERBAHÇE CANLI İZLE