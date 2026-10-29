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Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle!

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 9. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde üst sıraları hedefleyen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet için mücadele edecek. Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin maçı 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. İspanya'nın Madrid kentindeki Movistar Arena'da oynanacak karşılaşma, EuroLeague'in haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

REAL MADRID - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

Karşılaşma Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE DERECESİ KAÇ GALİBİYET?

Sarı-lacivertliler, bu maç öncesinde 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

REAL MADRID - FENERBAHÇE CANLI İZLE

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