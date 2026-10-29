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Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

Fenerbahçe'de yıldız isim ile yolların ayrılması gündemde. Fransız orta saha için ocak ayında gelecek tekliflere kolaylık sağlanması planlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

Ocak ayı yaklaşırken Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de gündemde.

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Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

Arka arkaya alınan olumsuz sonuçların ardından yönetim, kadroda revizyon düşünüyor.

Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

Fenerbahçe'de Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin son dönemde ortaya koyduğu performans, yönetimi hiç memnun etmiyor.

Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

Büyük bir form düşüklüğü yaşayan tecrübeli oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

Sarı-lacivertli yönetim, Ocak ayında Guendouzi'yi isteyen kulüp olursa kolaylık sağlayacak.

Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

Bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız futbolcunun takımndaki geleceği şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon devre arasında 27.3 milyon euroya İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen Matteo Guendouzi, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

14 kez Fransa Milli Takım formasını giyen Guendouzi, 2 kez fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de o isme yol göründü! Ocak ayında...

Matteo Guendouzi'nin güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Matteo Guendouzi #Fenerbahçe #Lazio
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